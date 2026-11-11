Milenijum tim: Vujko, Bošnjak i Đulić nisu uhapšeni – obavili razgovor u policiji po nalogu tužilaštva

Kompanije Milenijum tim i Danube Riverside saopštile su danas da generalni direktor Milenijum tima Stojan Vujko, zamenik generalnog direktora Ivan Bošnjak i direktor kompanije Danube Riverside Andreja Đulić nisu uhapšeni, niti im je određeno policijsko zadržavanje.

U saopštenju se navodi da su njih trojica, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, obavili razgovor sa nadležnim policijskim organima, nakon čega su napustili policijske prostorije. Kompanije ističu da su se odmah po saznanju o prijavi podnetoj protiv Danube Riverside-a i odgovornih lica stavile na raspolaganje nadležnim organima.

„Već narednog dana dostavljena je građevinska dokumentacija koja se odnosi na projekat Danube Riverside. Sudskim veštacima i građevinskom inspektoru pružena je sva potrebna logistička podrška tokom provere na gradilištu“, navodi se u saopštenju. Kompanije dodaju da će nastaviti punu saradnju sa institucijama i da posluju nesmetano.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ranije je policiji izdalo izričit pisani nalog za pronalaženje i hapšenje troje odgovornih lica iz kompanija Millennium Team (Milenijum tim) i Danube Riverside. Nalog se odnosi na sumnju da su izvršili krivično delo građenja bez građevinske dozvole na lokaciji nekadašnjeg Hotela „Jugoslavija“ u Beogradu (član 219a Krivičnog zakonika).

Tužilaštvo je prethodno pokrenulo istražni postupak, u okviru kojeg je građevinska inspekcija izašla na lice mesta. Mediji su sinoć preneli informaciju o nalogu za hapšenje, što su kompanije danas demantovale.

izvor:N1

Zajecaronline/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.