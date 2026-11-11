MUP: Svaka četvrta žrtva u udesima pešak, apel na dodatni oprez i odgovornost

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo 385 osoba, od kojih je svaka četvrta bila pešak, dok je više od polovine poginulih pešaka starije od 65 godina, zbog čega je apelovalo na sve učesnike u saobraćaju da tokom jesenjih i zimskih meseci, zbog kraćih dana i smanjene vidljivosti, pokažu dodatni oprez i odgovornost.

U saopštenju MUP skreće pažnju pešacima da kolovoz prelaze isključivo na obeleženim pešačkim prelazima, da pre stupanja na kolovoz provere da li to mogu bezbedno da učine, kao i da noću i u uslovima smanjene vidljivosti, ukoliko se kreću po kolovozu, nose svetliju odeću i reflektujuće materijale kako bi bili uočljivi vozačima.

Pored toga, apeluju i na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, naročito u zonama pešačkih prelaza i škola, kao i na deonicama na kojima se očekuje kretanje pešaka, uz posebnu pažnju prema starijim licima.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.