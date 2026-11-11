Položen venac na Spomenik neznanom junaku povodom Dana primirja

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić, u pratnji načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića i načelnika Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadnog generala Borisa Stojkovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali.

Uz intoniranje himne Republike Srbije i svečani stroj Garde Vojske Srbije, odata je počast palima za slobodu.

Gašić je u spomen-knjigu upisao da sa ponosom i zahvalnošću čuvamo uspomenu na junake koji su za slobodu Srbije dali ono najvrednije – svoje živote, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

“Žrtvom i hrabrošću ispisali su najslavnije stranice naše istorije izborivši se za slobodu u kojoj danas živimo. Njihova čast i rodoljublje ostali su putokaz za buduća pokolenja”, naveo je Gašić.

Istakao je da, poštujući dela slavnih junaka, čuvamo mir i brinemo o budućnosti naše zemlje i naših potomaka.

“Njihova dela ne zaboravljamo, a njihovu žrtvu večno poštujemo. Slava i hvala srpskim ratnicima”, naveo je Gašić.

Dan primirja obeležava se danas u znak sećanja na okončanje Prvog svetskog rata, koji je odneo više od 17 miliona života, a Srbija je u njemu izgubila više od četvrtine stanovništva.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.