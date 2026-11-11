Ova godina će verovatno biti jedna od četiri najtoplije od kada se vrše merenja

Ova godina je na putu da postane jedna od četiri najtoplije od kada postoje merenja, čemu doprinosi snažan fenomen El Ninjo, koji nastavlja trend zagrevanja koji traje duže od decenije, saopšteno je danas u izveštaju agencije Ujedinjenih nacija za meteorologiju.

U izveštaju Svetske meteorološke organizacije o “stanju klime”, koji će biti osnova za novu rundu međunarodnih pregovora o klimi COP31, koja je počela danas u Turskoj. Navodi se da je u periodu od januara do septembra ove godine globalna prosečna temperatura bila 1,47 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog proseka, prenosi Rojters.

Procenjuje se i da bi temperatura mogla i dalje da raste usled snažnog uticaja El Ninja, navodi se u izveštaju.

“Svaki pokazatelj ovde govori istu priču. Vidimo da se toplota, koju zadržavaju gasovi sa efektom staklene bašte, akumulira u okeanima i atmosferi, što dovodi do topljenja leda i porasta nivoa mora”, izjavio je šef odeljenja za klimatske informacije u toj organizaciji Džon Kenedi.

Ova godina će verovatno biti jedna od četiri najtoplije od kada se vrše merenja

Klimatska služba Evropske unije “Kopernikus” saopštila je ranije da je gotovo izvesno da će ova godina postati druga kalendarska godina, nakon 2024. godine, koja premašuje granicu porasta prosečne temperature od 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa, koja je utvrđena Pariskim sporazumom iz 2015. godine.

Planeta akumulira sve više toplote, navodi se u izveštaju UN, pri čemu temperature okeana nastavljaju da rastu ove godine, nakon što su 2025. dostigle istorijski maksimum.

Globalni prosečni nivo mora takođe je ove godine dostigao rekordnu vrednost, usled topljenja glečera i ledenih ploča. Kao i širenja morske vode kako se ona zagreva, zaključuje se u izveštaju.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.