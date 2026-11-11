U Beogradu u toku velika akcija borbe protiv korupcije, u toku hapšenja više osoba

Na teritoriiji Beograda u toku je velika akcija Višeg javnog tužilaštva i policije na suzbijanju korupcije, saznaje Tanjug.

U toku su hapšenja i pretresi na više lokacija, a kako saznajemo, za sada je uhapšeno više osoba.

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Bivši ministar i bivši direktor “Beogradskih elektrana” Rade Basta uhapšen je rano jutros na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla”, saznaje Tanjug. Njega su uhapsili pripadnici Službe za suzbijanje korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Basta se sumnjiči, kako saznajemo, da je u vreme dok je bio direktor “Beogradskih elektrana” oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima i firmama. Akcija hapšenja i pretresa prostorija je u toku, a privedeno je još nekoliko ljudi povezanih sa tim malverzacijama.

Basta je bio i ministar privrede svega osam meseci, od oktobra 2022. godine do 2023. godine, kada je razrešen te funkcije.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.