Bolivudski spektakl od 420 miliona dolara: “Ramajana” ruši sve rekorde i stiže u bioskope!

Najskuplji film u istoriji Bolivuda, “Ramajana”, čije je snimanje koštalo 420 miliona dolara, biće prikazivan od 12. novembra u bioskopima širom sveta, a sinhronizovan je na 40 jezika.

“Ramajana” u dva dela govori o jednoj od najvažnijih legendi hinduističke religije, a režiser je Niteš Tivari, dok taj film već upoređuju sa “Odisejom” angloameričkog reditelja Kristofera Nolana, preneo je danas BBC.

U “Ramajani” je, kako se navodi, korišćena veštačka inteligencija za sinhronizaciju na 40 jezika.

Ep “Ramajana”, na osnovu kojeg je snimljen film, pripisuje se sanskritskom pesniku Valmikiju, a govori o potrazi princa Rame, koji kreće da spase svoju ženu Situ iz kandži demonskog kralja Ravane, u pratnji svog brata Lakšmana i boga majmuna Hanumana.

Ovaj ep, nastao u petom veku pre nove ere, reinterpretiran je širom Južne i Jugoistočne Azije tokom vekova. Rama je do danas jedan od najomiljenijih heroja hindusa koji ga poštuju kao reinkarnaciju boga Višne.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.