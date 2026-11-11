Od policajca do ministra privrede: Ko je Rade Basta?

Bivši ministar privrede Rade Basta uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je, dok je bio direktor JKP „Beogradske elektrane“, oštetio preduzeće za više desetina miliona dinara odobravanjem neosnovanih donacija sportskim klubovima.

Basta je rođen 1979. u Novom Sadu. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici 1998. godine i radio u MUP-u do 2005. Kasnije je bio savetnik direktora Elektrovojvodine, zamenik pokrajinskog sekretara za energetiku, direktor FK Radnički Niš i od 2018. do 2022. direktor Beogradskih elektrana.

Bio je funkcioner Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme i dugogodišnji saradnik Gorana Vesića. Ministar privrede postao je u oktobru 2022. godine, ali je razrešen u julu 2023. nakon što je javno zatražio uvođenje sankcija Rusiji i podržao proteste „Srbija protiv nasilja“. Nakon toga osnovao je pokret „Evropski put“.

Široj javnosti postao je poznat upravo zbog poziva na sankcije Moskvi i sukoba sa strankom koja ga je predložila.

Zajecaronline/Danas/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.