Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počinje u petak: Kako zakazati termin

Banka Poštanska štedionica pripremila je portal za zakazivanje termina za isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke u stečaju.

Portal će biti dostupan od četvrtka, 12. novembra, a sama isplata počinje u petak, 13. novembra.

Omogućava jednostavno zakazivanje dolaska u banku radi bolje organizacije i kraćeg čekanja. Pravo na podnošenje zahteva traje do 3. novembra 2029. godine.

Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počinje u petak: Kako zakazati termin

Poštanska štedionica isplaćuje sredstva u ime Agencije za osiguranje depozita fizičkim licima, preduzetnicima i mikro, malim i srednjim pravnim licima, do osiguranog iznosa od 50.000 evra po deponentu.

Isplatna mesta:

7 ekspozitura u Beogradu + specijalizovana u centrali (Kraljice Marije 3, 28 šaltera)

U Novom Sadu svih 7 ekspozitura BPŠ

U Nišu 3 ekspoziture

Dodatno i u Somboru i drugim mestima gde postoji potreba

Potrebna dokumentacija:

Važeća lična karta ili pasoš

Originalna isprava o računu ili depozitu u Alta banci (ugovor, štedna knjižica, kartica računa itd.)

Preduzetnici i pravna lica dodatno dostavljaju OP obrazac i identifikaciju zastupnika.

Zajecaronline/Izvor: Newsmax Balkans / Banka Poštanska štedionica/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.