Fond PIO: Od 1. januara novi uslovi za odlazak u penziju

U Srbiji će od 1. januara važiti novi uslovi za odlazak u penziju, a zaposleni koji žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2026. godini trebalo bi da raskinu radni odnos najkasnije zaključno sa 30. decembrom, objavio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kada je reč o starosnoj penziji, žene će u 2027. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Fond PIO: Od 1. januara novi uslovi za odlazak u penziju

Kada su u pitanju muškarci, uslovi su nepromenjeni, pa oni kao i do sada u starosnu penziju mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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