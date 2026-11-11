Fond PIO: Od 1. januara novi uslovi za odlazak u penziju
U Srbiji će od 1. januara važiti novi uslovi za odlazak u penziju, a zaposleni koji žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2026. godini trebalo bi da raskinu radni odnos najkasnije zaključno sa 30. decembrom, objavio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Kada je reč o starosnoj penziji, žene će u 2027. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Fond PIO: Od 1. januara novi uslovi za odlazak u penziju
Kada su u pitanju muškarci, uslovi su nepromenjeni, pa oni kao i do sada u starosnu penziju mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Zaječaronline/Tanjug/M.M.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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