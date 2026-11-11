Besplatna obuka za građane o korišćenju digitalne platforme eZdravlje u Zaječaru 12. novembra

U Domu zdravlja Zaječar u četvrtak, 12. novembra, biće održane besplatne obuke za korišćenje digitalne platforme i mobilne aplikacije eZdravlje.

U okviru obuka građani će imati priliku da uz pomoć edukatora nauče kako da instaliraju i koriste aplikaciju eZdravlje na svojim mobilnim telefonima i računarima. Putem ove aplikacije, korisnici će moći brzo i jednostavno da zakažu pregled kod svog izabranog lekara bez čekanja u redovima, ostvare uvid u sopstveni elektronski zdravstveni karton, provere laboratorijske analize i doznake za bolovanje. Kao i da prate propisane recepte i imaju stalan uvid u svoju terapiju.

Obuke se realizuju u okviru projekta “EU za zdravstveni sistem Srbije”, koji finansira Evropska unija, a sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Svetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.

Obuke su besplatne i prilagođene svim starosnim grupama, a zainteresovani građani će moći da dođu u periodu od 8 do 15 časova, bez prethodnog prijavljivanja.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.

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