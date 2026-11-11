Zakazivanje termina za isplatu depozita klijentima Alta banke od 12.11. na portalu BPŠ

Banka je navela i da je spremna za početak isplate osiguranih depozita koja počinje u petak, 13. novembra. Portal će omogućiti jednostavno zakazivanje dolaska u banku radi bolje organizacije prijema i kraćeg čekanja.

Pravo na podnošenje zahteva za isplatu traje do 3. novembra 2029. godine. Klijenti mogu da planiraju dolazak u skladu sa svojim potrebama.

Kao banka isplatilac, Poštanska štedionica će ovaj posao obavljati u ime i za račun Agencije za osiguranje depozita, za fizička lica, preduzetnike i mikro, mala i srednja pravna lica koja ostvaruju pravo na isplatu, do osiguranog iznosa od 50.000 evra po deponentu.

Isplatna mesta odabrana su prema rasporedu nekadašnje mreže Alta banke, koja je obuhvatala 19 ekspozitura: sedam u Beogradu i 12 u drugim gradovima, uz dodatne kapacitete Banke Poštanska štedionica u mestima u kojima postoji potreba klijenata.

U Novom Sadu za isplatu će biti angažovano svih sedam ekspozitura Banke Poštanska štedionica, dok su u Nišu predviđene tri ekspoziture, u odnosu na jednu koju je imala Alta banka.

Isplata je organizovana i u Somboru, gde Alta nije imala ekspozituru, ali postoji značajan broj njenih klijenata.

U Beogradu je za isplatu opredeljena 31 ekspozitura, uz novootvorenu specijalizovanu ekspozituru u centrali Banke, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu. Ovakvom organizacijom Banka obezbeđuje veću dostupnost isplatnih mesta i uslove za efikasnije usluživanje klijenata.

Zakazivanje termina za isplatu depozita klijentima Alta banke od 12.11. na portalu BPŠ

Banka posebno podseća da je za isplatu, pored važeće lične karte ili pasoša, potrebno poneti na uvid i originalnu ispravu o računu ili depozitu u Alta banci. To može biti ugovor o tekućem računu, depozitu ili štednji, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa ili druga valjana isprava kojom se dokazuje potraživanje, u skladu sa uputstvima Agencije za osiguranje depozita.

Preduzetnici i mikro, mala i srednja pravna lica takođe dostavljaju originalnu ispravu o računu ili depozitu, uz identifikacioni dokument zastupnika, odnosno ovlašćenog lica, kao i OP obrazac u originalu ili overenoj kopiji.

Kada zahtev podnosi lice koje nije registrovani zastupnik, potrebno je i odgovarajuće ovlašćenje. Za prenos sredstava u evrima u drugu domaću banku treba pripremiti i instrukcije banke kod koje je otvoren devizni račun.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da je, nakon sprovedenih kontrolnih aktivnosti i izrečene privremene mere, a u cilju zaštite deponenata i drugih poverilaca i sprečavanja širenja bilo kakvih negativnih efekata na društvo i privredu, 30. oktobra oduzela dozvolu za rad Alta banci a.d. Beograd.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je 3. novembra za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima ALTA banke.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.