Povodom Dana primirja položeni venci na Groblju palih boraca Komonvelta u Beogradu

U Beogradu je danas na Groblju palih boraca Komonvelta obeležen Dan primirja, a vence su položili ambasadorka Kanade u Srbiji Mišel Kameron, ambasador Velike Britanije u Srbije Edvard Ferguson, ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari i predstavnici drugih ambasada.

Položeni su venci sa zastavama Srbije, Nemačke, Ukrajine, Grčke, Kipra, Norveške, Rumunije, Slovačke, Amerike, Južne Koreje, Angole, Demokratske Republike Konge, Irske, Danske, Šri Lanke, Austrije, Australije i Novog Zelanda.

Venac su položilli i predstavnici Ministarstva za rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Ministarstva odbrane, a obeležavanju su prisustvovali i predstavnici Vojske Srbije.

Obeležavanje je održano u organizaciji Ambasade Kanade u Srbiji.

Dan primirja obeležava se danas kao vid sećanja na okončanje Prvog svetskog rata, najrazornijeg koji je svet do tada video, sa oko 17 miliona mrtvih, pri čemu je posebno teško stradala Srbija.

Tog dana, 11. novembra 1918. godine, u ranim jutarnjim satima, u železničkom vagonu u Frankportu, kod Kompijenja, u Francuskoj, predstavnici Nemačke potpisali su primirje koje je na snagu stupilo u 11.00 sati po srednjoevropskom vremenu.

Bio je to završni čin Prvog svetskog rata, započetog četiri godine ranije, jula 1914. napadom Austrougarske na Srbiju.

Primirje potpisano 11. novembra 1918. podrazumevalo je obustavu neprijateljstava, povlačenje nemačkih formacija na istočnu obalu Rajne, savezničku okupaciju Rajnske oblasti, predaju nemačke ratne tehnike, kao i oslobađanje zatočenih ili interniranih.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.