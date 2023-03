Vremenska prognoza za ponedeljak: Promenljivo oblačno sa temperaturom do 12 stepeni

U ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i uveče u Vojvodini mestimično kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi.

Tokom noći na visokim planinama provejavanje snega.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak južnih pravaca.

Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 10 do 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 06.03.2023. – PONEDELJAK

Očekivano pogoršanje biometeorološke situacije doprineće pojačanju tegoba kod osoba sa srčanim i cerebrovaskularnim obolјenjima. Umor i razdražlјivost biće izražene kao meteoropatske reakcije. Neophodno je slojevito odevanje. Preporučuje se oprez u saobraćaju.

Vremenska prognoza za naredne dane:

07.03.2023. Utorak:

Pretežno oblačno, iznad većeg dela suvo, dok se slaba kiša očekuje na severu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6, a najviša od 11 do 16 stepeni.

08.03.2023. Sreda:

Promenljivo oblačno, suvo, sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 15 do 18 stepeni.

09.03.2023. Četvrtak:

Umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i jak južnih pravaca. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 16 do 19 stepeni.