Vreme – Sunčano i veoma toplo, temperatura do 30 stepeni

Vreme – Pretežno sunčano i toplo. Vetar iznad većeg dela slab, promenljiv, na istoku i jugu slab i umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 17 °C, a najviša dnevna od 29 do 31 °C.

U Zaječaru tokom celog dana najavljeno sunčano i toplo vreme. Minimalna temperatura 15, maksimalna do 30 stepeni. Vetar tokom čitavog dana slab, ispod 10 km/h.

Sutra slično vreme, a za vikend nam meteorolozi najavljuju tropske temperature čak i preko 35 stepeni. Zbog toga je i Institut za javno zdravlje “Batut” upozorio građane da će vreme biti opasno po zdravlje.

Meteorološka najava

ČETVRTAK, 06.06.2024.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature danas (06.06.) od 29 do 31 °C, u petak i subotu (07 – 08.06.) od 30 do 33 °C, a u nedelju i ponedeljak (09 – 10.06.) od 32 do 36 °C. U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda.

U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlje zadržati veoma toplo. Pojava pljuskova i grmljavina biće veoma retka (izolovana).

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetlјivim osobama. Izvestan oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolјu. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.

ZaječarOnline/O.B.