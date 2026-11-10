RHMZ: U Srbiji danas oblačno, posle podne mestimično s kišom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne na severu, a posle podne i u ostalim delovima Srbije mestimično sa kišom.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i jak, istočni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 1 do 6, a najviša od 13 do 16 stepeni. U Negotinskoj Krajini biće hladnije, oko 7 °C.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i toplije. Posle podne i uveče povremeno sa kišom i vetrom slabim i umerenim, jugoistočnim, dok će najniža temperatura biti oko 6, a najviša oko 15 stepeni.

U Zaječaru danas oblačno i suvo. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 8° C.

Zajecaronline/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.