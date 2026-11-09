Papa održao misu u Buenos Airesu pred 2,5 miliona vernika

Na istorijskoj misi u argentinskoj prestonici Buenos Ajresu, pred rekordnih 2,5 miliona vernika, papa Lav XIV poslao je danas snažnu poruku o odbrani hrišćanske porodice i solidarnosti sa najranjivijima.

Papa je misu održao pred mnogobrojnim vernicima okupljenim oko Spomenika Špancima, preneo je Vatikan njuz.

Hiljade ljudi stajale su u redu od ranih jutarnjih sati kako bi među prvima ušle i zauzele mesto ispred ograde postavljene na oko 100 metara od bine.

Okolni balkoni bili su ukrašeni žutim i belim cvećem u bojama Vatikana, a dok je prolazio u svom “papamobilu” Lava je dočekalo more argentinskih i vatikanskih zastava.

Na nekima je stajala poruka: “Dobro došao, papa Lave”.

Prema podacima lokalnih vlasti, okupilo se 2,5 miliona vernika. Što je impresivna brojka u zemlji u kojoj, prema procenama, opada broj krštenja i venčanja.

Među okupljenima bilo je mnogo porodica sa decom, a vernici su pristigli i iz susednih zemalja Južne Amerike.

Papa je tokom mise naglasak stavio na ulogu hrišćanske porodice, poručivši da ona nije “zastarela”, već da u modernom dobu punom nesigurnosti predstavlja čvrst temelj i ključno mesto za prenošenje vere i evangelizaciju.

Poglavar rimokatoličke crkve doputovao je u nedelju iz Urugvaja u Argentinu. Na drugu deonicu svoje 12-dnevne turneje po Južnoj Americi.

Papa ovu turneju realizuje uprkos tome što je nepunih mesec dana ranije imao operaciju na plućima nakon što mu je dijagnostikovan rak pluća u ranoj fazi.

Zajecaronline/TanjugJ.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!