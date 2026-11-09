Nova skijaška sezona na Kopaoniku biće otvorena manifestacijom od 3. do 6. decembra

Nova skijaška sezona na Kopaoniku biće otvorena tradicionalnom manifestacijom Ski opening, koja će trajati od 3. do 6. decembra, saopšteno je danas iz Skijališta Srbije.

Za sve ljubitelje zimskih sportova pripremljene su posebne pogodnosti povodom otvaranja sezone, navodi se u saopštenju.

Prvog dana, 3. decembra, skijanje će biti besplatno, dok će od 4. do 6. decembra važiti popust od 30 odsto na ski karte, kupljene za period trajanja manifestacije.

Ski opening na Kopaoniku već godinama predstavlja tradicionalni početak zimske turističke sezone i priliku da skijaši i borderi među prvima uživaju na stazama najvećeg ski centra u Srbiji.

Imajući u vidu da je ovogodišnji termin planiran početkom decembra, održavanje manifestacije zavisiće od vremenskih uslova i mogućnosti pripreme skijaških staza, napominje se u saopštenju.

Kako je navedeno, ukoliko vremenske prilike ne omoguće stvaranje odgovarajućih uslova za skijanje, uključujući i proizvodnju veštačkog snega, termin Ski openinga biće blagovremeno prilagođen, o čemu će javnost biti obaveštena putem zvaničnih kanala Skijališta Srbije.

Skijališta Srbije ističu da nastavljaju sa pripremama za predstojeću zimsku sezonu, sa ciljem da svim posetiocima obezbede kvalitetne i bezbedne uslove za uživanje na snegu.

U susret predstojećoj zimskoj sezoni, Skijališta Srbije pripremila su 15 odsto popusta na kupovinu ski karata putem veb-prodavnice, u periodu od 1. do 15. novembra.

“Vidimo se na Kopaoniku – tamo gde zima počinje”, poručuju iz Skijališta Srbije.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.