Gest koji je dotakao mnoga srca: Fudbalski klub Tenerife preuzeo brigu o ćerki preminulog igrača

Fudbalski klub Tenerife pokazao je da briga o svojim igračima i njihovim porodicama ne prestaje ni onda kada se dogodi najveća životna tragedija.

Klub je doneo odluku da preuzme finansijsku brigu o ćerki svog preminulog fudbalera Hesusa de Miguela i snosi sve njene troškove sve do njenog 18. rođendana.

Mala Klara ima svega godinu i četiri meseca, a nakon stravičnog gubitka ostala je bez oca. Upravo zbog toga odluka Tenerifa ima posebnu težinu, jer će klub na ovaj način pomoći da devojčica odrasta uz sigurnost i podršku koju bi joj otac sigurno želeo.

Gest koji je dotakao mnoga srca: Fudbalski klub Tenerife preuzeo brigu o ćerki preminulog igrača

Hesus de Miguel tragično je preminuo nakon što mu je pozlilo tokom utakmice protiv Andore. Vest o njegovoj smrti potresla je fudbalsku javnost. A iza njega su ostali porodica i prijatelji, suočeni sa nenadoknadivim gubitkom.

U trenucima kada je porodici bilo najteže, Tenerife je odlučio da ne okrene leđa svojim najbližima. Preuzimanjem troškova za malu Klaru do njenog punoletstva, klub je pokazao da fudbal nije samo rezultat, bodovi i trofeji, već i zajedništvo, ljudskost i odgovornost.

Ovaj potez izazvao je brojne emotivne reakcije i naišao na veliko poštovanje. Iako ništa ne može da nadoknadi očevu ljubav i prisustvo, podrška kluba predstavljaće važan oslonac devojčici i njenoj porodici u godinama koje dolaze.

Tenerife je ovim gestom poslao snažnu poruku – igrač nije samo deo ekipe dok nosi dres, već ostaje deo klupske porodice i onda kada se dogode najteži trenuci.

Mala Klara možda neće odrastati uz svog oca. Ali će znati da klub za koji je igrao nije zaboravio ni njega ni njegovu porodicu.

Zajecaronline/Sport.org.rs/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.