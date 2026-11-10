Šoškić o Alta banci, Poštanskoj štedionici, kursu dinara, NIS-u

Kandidat za poslanika Studentske liste Dejan Šoškić je u emisiji “Oko” na RTS izneo svoje stavove o Alta banci, Poštankoj štedionici, kursu dinara, NIS-u. Ocenio je da je propast Alta banke mogla da bude sprečena da je Narodna banka Srbije blagovremeno reagovala. Govoreći o Poštanskoj štedionici, rekao je da se njeno poslovanje ne može porediti sa Alta bankom. Pa istakao da je Poštanska štedionica likvidna, te da nema razloga za bilo kakvu vrstu panike.

Dodao je da su aktivirani instrumenti podrške likvidnosti.

“Alta banka i Banka Poštanska štedionica su apsolutno različite. Jedno je jedna mala banka privatnog vlasnika koji ima puno osnova da mu se pripiše nedovoljni stepen kredibilnosti. Da uopšte bilo šta radi u finansijskom sektoru. Kod Poštanske štedionice država je vlasnik, a tu gde je država vlasnik, država može da ubaci dodatni novac i da dokapitalizuje banku, može da doda likvidnost ako je potrebno“, rekao je Šoškić.

Smatra da do toga neće doći jer je situacija stabilna, ali da bi građani trebalo da znaju da se to može uraditi i da je država kao vlasnik ove banke njen garant. Na pitanje da li će dinar ostati stabilan, Šoškić je izneo misljenje da hoće i ocenio da vrlo jednostavno može da se fiksira kurs dinara, kao i da to ne predstavlja poseban izazov za monetarne vlasti već da je, pre svega, reč o odluci o režimu deviznog kursa.

Kada je reč o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije, ocenio je da je neophodno pronaći rešenje u dogovoru sa američkom administracijom, kako se ne bi ugrozilo poslovanje kompanije.

Šoškić smatra da pravo preče kupovine ima puno smisla, kao i direktni pregovori sa ruskom stranom. A da nacionalizacija kao opcija nije dobra stvar i naveo da bi to bila loša poruka i prema ruskom partneru, a generalno i prema stranim investitorima. Odgovarajući na pitanje o najavi Studentske liste da će delegacija iz Srbije ići na pregovore u Moskvu. O produžetku ugovora za gas i kako se izboriti sa birokratskim preprekama EU. On tvrdi da je Srbija uvozila ruski gas po istom principu po kome i druge evropske zemlje.

Prema rečima Šoškića, nesporno je to da se ruskih energenata nisu na neki način lišili ni Evropa ni Amerika.

“Srbija mora da vodi računa o svojim interesima, pre svega. I to nastojanje da mi dođemo u poziciju da imamo izbora i da nas niko ne može ucenjivati. Mislim da je ispravno polazište, da otvorimo alternative i mogućnosti, a da na kraju kupujemo od onoga od koga nam je to najpovoljnije”, naveo je Šoškić.

Zajecaronline/Tanjug/J-V.

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