Vreme – Pretežno oblačno i suvo, temperautra do 12 stepeni

Vreme – Prolazno naoblačenje, koje će posle podne i uveče mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove, samo ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u košavskom području i na planinama u pojačanju, pa se uveče i tokom noći očekuju udari olujne jačine. Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 9 do 14 stepeni.

U Zaječaru danas pretežno oblačno i suvo. Ujutru hladno, sa temperaturom između 2 i 4 stepena, tokom dana nešto toplije, maksimalno do 12 stepeni. Vetar slab, ispod 10 km/h. Sutra toplije, ali nas u narednim danima očekuje promenljivo vreme.

OD SREDE PROMENLјIVO VREME SA ČESTIM TEMPERATURNIM OSCILACIJAMA I PROLAZNIM NAOBLAČENJIMA SA PADAVINAMA

U sredu pre podne na severu, a u drugom delu dana i u ostalim predelima kiša koja će usled naglog pada temperature preći u susnežicu i sneg i to prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, istočnim i južnim predelima.

Lokalno se očekuju obilnije padavine.

U brdsko-planinskim predelima doćiće do formiranja snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i do 15 cm.

Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će od sredine dana biti u skretanju na umeren i jak, u planinskim predelima i olujni severozapadni.

U četvrtak osetno hladnije, ujutru i pre podne na jugu sa susnežicom i snegom.

U petak se ponovo očekuju obilnije padavine: kiša koja će uz nagli pad temperature preći u susnežicu i sneg, u nižim predelima uz formiranje, a u planinskim krajevima uz povećanje snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama i olujni, južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u skretanju na severozapadni pravac i u slablјenju.

U subotu ujutru sneg se očekuje još u južnim predelima.

Biometeorološka prognoza

Usled biometeoroloških prilika oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija moguće su pospanost i promenlјivo raspoloženje.

ZaječarOnline/O.B.