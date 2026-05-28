Vozom do Grčke: Evo kada će biti otvorena brza pruga

Severna Makedonija će do 2031. godine spojiti brzu prugu sa Srbijom do granice sa Grčkom, pa će naši ljudi uskoro do mora ići brzim vozom, što će im značajno skratiti vreme putovanja.

Ranije je najavljeno da bi brzom prugom od Beograda do Soluna moglo da se stiže za samo šest sati. Istovremeno, u našoj zemlji u pripremi su obimniji radovi

Skraćena trasa

Planove o gradnji železnice u susednoj Severnoj Makedoniji obelodanio je zamenik premijera Severne Makedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski.

On je istakao da će 2031. njegova zemlja imati brzu železnicu od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom.

– Rok koji smo prvobitno postavili, a to je 2031. godina, ostaje. Te godine imaćemo brzu dvokolosečnu prugu – poručio je Nikoloski.

Prema njegovim rečima, cena brze pruge po kilometru trebalo bi da bude nešto ispod deset miliona evra, što znači da bi ceo projekat trebalo da košta oko dve milijarde evra.

– Sadašnja železnička pruga od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom duga je 235 kilometara, dok će nova biti dugačka oko 200 kilometara – rekao je ministar transporta Severne Makedonije.

Projekat brze železnice u susednoj zemlji započet je prošle jeseni, a ove godine realizuje se najvažniji deo projekta.

To obuhvata planiranje, geotehnička istraživanja, procenu uticaja na životnu sredinu, analizu uticaja na naseljena mesta, kao i ispitivanje arheoloških lokaliteta.

– Stručni timovi i međunarodne kompanije uključene u projekat, koje je preporučila Velika Britanija, ponudili su devet mogućih ruta. Od tih devet izabrana je ona koja je ocenjena kao najbolja – istakao je Nikoloski.

Hypetv.rs/Tanjug/I.R.

