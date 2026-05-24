SRBI ĆE USKORO VOZOM MOĆI PRAVO NA MORE: Od Beograda do Soluna superbrzim vozom

SRBI ĆE USKORO VOZOM MOĆI PRAVO NA MORE!

Građani Srbije mogli bi već za nekoliko godina brzim vozom da putuju do Grčke preko Severne Makedonije. Nakon što je najavljen veliki železnički projekat koji bi spojio Beograd, Skoplje i Solun.

Zamenik premijera Severne Makedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski izjavio je da bi do 2031. godine trebalo da bude završena brza železnica od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom.

– Rok koji smo prvobitno postavili, 2031. godina, ostaje i tada ćemo imati brzu prugu od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom, dvokolosečnu – rekao je Nikoloski

Prema njegovim rečima, reč je o ogromnom infrastrukturnom projektu čija bi ukupna vrednost mogla da dostigne oko dve milijarde evra.

On je objasnio da bi cena izgradnje po kilometru trebalo da bude nešto manja od deset miliona evra.

Nova železnička trasa neće pratiti postojeću prugu, već će biti znatno kraća i brža.

– Sadašnja železnička pruga od granice sa Srbijom do granice sa Grčkom dugačka je 235 kilometara. Ali nova će biti kraća za oko 35 kilometara i imaće mnogo praviju liniju – rekao je Nikoloski

Kako je naveo, projekat je počeo prošle jeseni, dok se tokom ove godine rade najvažnija istraživanja i pripreme.

Zajecaronline/J.V.

