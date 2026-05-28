„Uskoro ćemo imati velike vesti“: Aleksandar Vučić se oglasio iz Šangaja

28.05.2026.
FOTO: TANJUG/JADRANKA ILIĆ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti NR Kini odakle se obraća se javnosti. Tokom obraćanja medijima povodom završetka posete Vučić se osvrnuo i na poslednje informacije o ekonomskom rastu Srbije.

– Sa kompanijama smo razgovarali. Nadam se i verujem da ćemo uskoro imati, za jedan od dva grada na severu Srbije, Zrenjanin ili Šid, ili možda za oba ta grada velike, velike vesti. Veruje, da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti – istakao je.

Kako je istakao, dobra vest je da je u aprilu mesecu ekonomija Srbije rasla za 4 odsto.

– Na onih 3 ili 3.1 za prvi kvartal, nastavak sa 4 odsto su dobre vesti i na dobrom smo putu da imamo više od onoga što je bila prognora MMF -a – dodao je.
Predsednik je rekao da se Anet Kjobe, nova šefica misije MMF-a za Srbiju, složila sa njegovom prognozom da će ekonomski rast ići i preko 3 odsto ove godine.

– Znači da se borimo za preko 3.5 odsto sledeće godine, da im potvrdimo prvo mesto u Evropi – rekao je.

Vučić je istakao da je ponosan na sve što je delegacija Srbije uradila tokom posete NR Kini.

– Posetio sam 29 kompanija. To su velike stvari, a interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. Danas smo razgovarali sa čovekom koji u gradskoj Vladi Šangaja zadužen za trgovinske odnose, o tome kako da pojačamo svoju online ponudu. Nama se sve otvorilo – rekao je Vučić.

Hypetv.rs/Tanjug/I.R.

