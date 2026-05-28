VOŠA SE OTVORILA: Stiže napadač za 600.000 evra

28.05.2026.

Dobrim igrama u dresu jermenske Noe, Mulahusejnović je pribukao pažnju, mnogih klubova, među kojima je bio i Partizan.

Ipak Vojvodina je bila daleko konkretnija i postigla je konačan dogovor sa ovogodišnjim učesnikom Lige Konferencije.

Vrednost ovog transfera iznosi oko 600.000 evra, saznaje Mozzart Sport, što predstavlja fantastičan posao za upravu jermenskog kluba.

U jednom trenutku Mulahusejnović bio je i najbolji strelac ligaškog dela Lige Konferencija, s obzirom na to da je postigao po gol u svakoj od uvodnih pet utakmica trećeg po rangu UEFA takmičenja.

Posebno se istakao protiv varšavske Legije, gde je uz pogodak upisao i asistenciju.

Kada je reč o domaćem prvenstvu, u jermenskog ligi je na 24 odigrane utakmice protivničke mreže tresao deset puta.

Svoju seniorsku karijeru počeo je u Bratstvu iz Gračanice, nakon čega je nastupao za GOŠK iz Gabele, Zrinjski, Sarajevo, slovenačke klubove Maribor, Koper i Muru, te ruski Dinamo iz Mahačkale.

Hypetv.rs/Tanjug/I.R.

