Đoković igra sutra oko 15.30 časova protiv Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa

Srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15.30 časova protiv Brazilca Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Program na stadionu “Filip Šatrije” počinje u 11 časova kada će na teren izaći Iga Švjontek i Magda Linet, a zatim će igrati Mira Andrejeva i Marije Buzukova.

Kako se navodi, meč između Đokovića i Fonseke neće početi pre 15.30 sati.

Srpski i brazilski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni duel.

Đoković je četvrti teniser sveta, dok je Fonseka 30. na ATP listi.

Tanjug/I.R.

