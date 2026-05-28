MUP se oglasio dramatičnim upozorenjem: Kazne za ovo su i do milion dinara, budite oprezni!

Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na građane da budu odgovorni i veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, pogotovo sada kada je usled toplog i suvog vremena pojačana opasnost od pojave i razvoja požara na otvorenom prostoru, koji se pritom veoma lako šire i mogu da zahvate velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana.

Takođe, navode da građani treba da, ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

„Podsećamo naše građane da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume – saopšteno je iz Sektora za vanredne situacije“, a prenosi RINA.

Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne.

Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna od 300.000 do 1.000.000 dinara, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

„Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačaće nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana“, poručuju nadležni.

