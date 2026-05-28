Određen pritvor osumnjičenom za ubistvo u Zaječaru

28.05.2026.
foto: mup.gov.rs

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru sud je odredio do 30 dana pritvor S. Z. (38) iz tog grada, osumnjičenom da je nožem ubio 47-godišnjeg muškarca, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Osumnjičeni je prethodno izneo odbranu na saslušanju u tužilaštvu nakon čega je predloženo određivanje pritvora.

On je osumnjičen za krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on 25. maja u Zaječaru, nakon kraće verbalne rasprave nožem zadao više ubodnih rana 47-godišnjem muškarcu iz okoline ovog grada.

Povređeni muškarac je prevezen u Klinički centar u Nišu gde je od posledica povreda preminuo.

Hypetv.rs/Tanjug/I.R.

