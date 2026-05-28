Golub Lalić iz Lubnice u osmoj deceniji izborio Evropsko prvenstvo u obaranju ruku

28.05.2026.
Foto: Privatna arhiva

Golub Lalić iz Lubnce i na pragu osme decenije nastavlja da niže uspehe na takmičenjima u obaranju ruku.

Na Državnom prvenstvu u obaranju ruku u Šapcu, u kategoriji vetarana, osvojio je drugo mesto i ostvario plasman na Evropsko prvenstvo, koje će biti održano u Rumuniji od 11. do 14. juna.

Golub iz Lubnice, nadomak Zaječara, kaže da se ovim sportom bavi već 10 godina, i da je imao , jaku podlogu jer se bavio i drugim sportovima, u kojima je bio jako uspešan, ali i zbog poljoprivrede kojom se bavi ceo život.

Penzioner, a po struci inžinjer mašinstva, na selu, čuva koze i uživa u prirodi, a na veliku ljubav prema ovom sportu uticalo je, po njegovim rečima, i odlično druženje na takmičenjima i sklapanje predivnih prijateljstva.

Hypetv.rs/Tanjug/I.R.

