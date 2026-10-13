Vozio 245 km/h na deonici na kojoj je ograničenje 100 km/h

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije su presretačem zaustavili vozača koji se moto-putem Lajkovac – Valjevo kretao brzinom od čak 245 kilometara na čas, na deonici na kojoj je ograničenje 100 kilometara na čas, saopšteno je danas iz MUP-a.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić upozorio je povodom ovog slučaja na opasnost od neodgovorne vožnje.

”Ovakvo ponašanje za volanom je nedopustivo. Voziti 245 kilometara na čas na putu na kojem je ograničenje 100 kilometara na čas znači dovesti u opasnost ne samo sopstveni život već i živote svih drugih učesnika u saobraćaju. Nema tog razloga zbog kojeg vredi toliko rizikovati”, poručio je ministar Dačić, navodi se u saopštenju.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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