Vojislav Šešelj pozvan da se javi u policiju! Oglasio se: “Bilo je i pretnji”

Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj pozvan je da se javi u policiju na informativni razgovor, a zahtev je uputilo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Šešelj je potvrdio da je danas dao izjavu u policijskoj stanici „29. novembar“ i da su mu prilikom uručivanja poziva saopštene pretnje prinudnim dovođenjem ukoliko se ne pojavi.

Umesto najavljenog gostovanja u programu Informer TV, Šešelj se oglasio i rekao da mu je sinoć uniformisana policija uručila poziv.

„Bila je i pretnja da ukoliko se ne pojavim, da ću biti prinudno doveden. Danas sam bio u policijskoj stanici 29. novembar. Tamo sam dao izjavu“, poručio je lider radikala.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević ranije je saopštio da je povod za poziv bio vezan za izjave koje je Šešelj dao o Radi Trajković, srpskoj političarki sa Kosova i Metohije.

Šešelj je kasnije za Kurir potvrdio da je reč o krivičnoj prijavi koju je Trajkovićeva podnela još 2022. godine, kada je tvrdila da se plaši za svoju bezbednost zbog njegovih izjava.

Prema Šešeljevim rečima, tadašnje tužilaštvo je prijavu stavilo „u fioku“, ali je sada, nakon promene vlasti, slučaj ponovo aktiviran.

Vojislav Šešelj pozvan da se javi u policiju! Oglasio se: “Bilo je i pretnji”

„Mnogi tužioci tragaju za bilo čim – samo da se dodvore novoj vlasti. Ja Radi Trajković nisam nikada pretio, već sam joj uputio upozorenje, a tim sam joj možda spasao i život jer se tada preselila iz Prištine za Beograd“, rekao je.

Dodao je da su policajci bili maksimalno korektni i ljubazni.

Izjave iz 2022. godine, koje su tada izazvale burne reakcije, odnosile su se na Šešeljevo upozorenje da Trajkovićevoj „preti slična opasnost kao Oliveru Ivanoviću“ i da bi mogla biti postavljena na funkciju, likvidirana, a ubistvo pripisano Beogradu.

Trajkovićeva je tada optužila Šešelja za huškanje na ubistva.

Šešelj je danas naglasio da nije imao nameru da ugrozi Trajkovićevu i da je njegove reči mogla da shvati isključivo kao upozorenje da se drži Beograda.

Slučaj je trenutno u fazi informativnog razgovora, a dalji koraci tužilaštva još nisu poznati.

Zajecaronline/N. S.

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