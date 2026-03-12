Vlada Srbije uvodi obavezne ugovore za pojedine poljoprivredne proizvode

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku o utvrđivanju poljoprivrednih proizvoda za koje je obavezno zaključenje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Propisano je da su ovi ugovori obavezni pri svakoj isporuci merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza, voća i povrća i to svežeg paradajza, crnog i belog luka, kupusa, šargarepe, krastavaca i kornišona, paprika, jabuka, višanja, šljiva, malina, kupina i borovnica, kao i za prerađevine od voća i povrća i to za smrznute maline, kupine, višnje, borovnice i šljive.

Ugovori su obavezni i pri isporukama goveđeg i telećeg mesa, odnosno stoke za klanje, mleka i mlečnih proizvoda i to sirovog kravljeg, ovčjeg i kozjeg mleka, svinjskog mesa, odnosno za žive svinje za klanje, kod pčelinjih proizvoda, za prirodni med i druge proizvode pčelarstva, te za merkantilni krompir.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić istakao je da je cilj ove mere uređenje tržišnih odnosa, veća pravna sigurnost za poljoprivredne proizvođače, kao i transparentniji i stabilniji uslovi poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

