SUTRA SE SEĆAMO SVETIH APOSTOLA! Veruje se da ove reči donose sreću i blagostanje!

SUTRA SE SEĆAMO SVETIH APOSTOLA!

Srpska pravoslavna crkva 28. aprila obeležava praznik posvećen svetim apostolima Aristarhu, Pudu i Trofimu, trojici učenika Hristovih koji pripadaju grupi od sedamdesetorice apostola.

Njihova imena ostala su upisana u istoriji ranog hrišćanstva kao simboli vere, odanosti i stradanja za Hrista.

Ko su bili Sveti Aristarh, Pud i Trofim?

Sveti Aristarh bio je episkop u Apamiji Sirijskoj i jedan od bliskih saradnika apostola Pavla. Njegovo ime više puta se pominje u Novom zavetu, a u Poslanici Kološanima apostol Pavle zapisuje:

„Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu.“

Sveti Pud bio je ugledni Rimljanin koji je svoj dom otvorio prvim hrišćanima i apostolima. Predanje kaže da je njegova kuća kasnije pretvorena u hrišćanski hram poznat pod imenom Pastirska crkva.

Sveti Trofim poticao je iz Azije i pratio je apostola Pavla na njegovim putovanjima. U Svetom pismu ostale su zabeležene Pavlove reči:

„Trofima ostavih u Miletu bolesna.“

Stradali tokom Neronovog progona

Prema hrišćanskom predanju, Sveti Aristarh, Pud i Trofim postradali su u vreme progona hrišćana za vreme rimskog cara Nerona. Veruje se da su posečeni zajedno sa apostolom Pavlom, ostajući do kraja verni svojoj veri.

Narodno verovanje i običaji

U narodu postoji verovanje da se na ovaj praznik treba pomoliti ovim svetiteljima posebno kada čovek prolazi kroz težak period, oseća nemir ili se suočava sa velikim problemima.Molitva posvećena Svetim apostolima Aristarhu, Pudu i Trofimu glasi:

„Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.“

