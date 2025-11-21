Vikend promena vremena u Zaječaru: Od blagih 10 do jutarnjeg minusa

U Srbiji će u subotu, 22. novembra biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko planinskim predelima i sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na krajnjem jugu i istoku će se zadržati malo toplije vreme, a temperature će se kretati od nula do šest stepeni, na istoku i krajnjem jugu do 13 stepeni.

Vikend promena vremena u Zaječaru

Sutra prepodne u Zaječaru umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 3° C, maksimalna dnevna 10° C. U nedelju pretežno sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura -1° C, maksimalna dnevna 3° C.

Sledeće nedelje biće toplije uz prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

