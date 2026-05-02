Pljačka Kim Kardašijan pretvorena u seriju – članovi kriminalne grupe otkrivaju sve!

Pljačka Kim Kardašijan pretvorena u seriju!

Spektakularna pljačka Kim Kardašijan, koja se dogodila 2016. godine u Parizu, biće tema nove dokumentarne serije u produkciji francuskog kanala „Canal+“.

Četvorodelni serijal pod nazivom „Kim i dijamanti“, istražuje pozadinu napada u kojem je grupa muškaraca, prerušena u policajce, uz pretnju oružjem ukrala nakit vredan više miliona dolara. Najavljeno je i da će serija ponuditi detaljan uvid u jednu od najsmelijih pljački poznatih ličnosti u prošloj deceniji.

Prema navodima izvršnog producenta Samjuela Kisusa, projekat uključuje ekskluzivne razgovore sa ključnim akterima, među kojima su članovi kriminalne grupe i njihovi advokati. Iako je Kim Kardašijan svedočila u sudskom postupku protiv napadača, ona nije direktno uključena u ovaj televizijski projekat.

Podsećamo, tokom sudskog postupka završenog prošle godine, na optuženičkoj klupi našlo se 12 osoba. Od tog broja, osam optuženih je proglašeno krivim i osuđeno, dok su dvojica oslobođena optužbi. Zbog činjenice da je većina počinilaca bila starije životne dobi, u javnosti su postali prepoznatljivi pod nadimkom „dede pljačkaši“.

Režiju serijala potpisuje Anjes Butjon, a premijerno prikazivanje na malim ekranima planirano je za početak 2027. godine. Autori ističu da serija uspešno spaja žanr dokumentarnog kriminala sa elementima pop kulture, što bi trebalo da privuče međunarodnu publiku.

