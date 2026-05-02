Božur je raskošan i dugovečan cvet koji godinama krasi vrtove bez potrebe za čestim presađivanjem. Zbog svog dostojanstvenog izgleda i jarke crvene boje, vekovima se vezuje za simbole časti, bogatstva i ljubavi.

Posebno mesto u narodnoj tradiciji ima crveni božur sa Kosova, za koji predanje kaže da je izrastao iz krvi junaka poginulih u Kosovskoj bici 1389. godine. Danas je poznat i kao simbol srpske časti i stradanja.

Poreklom iz Azije, božur je posebno cenjen u Kini i Japanu gde simbolizuje bogatstvo, uspeh i romantičnu ljubav. Ime je dobio po grčkom bogu Peonu, a prvi kultivisani primerci nastali su zahvaljujući kineskim baštovanima.

Posadite ovaj majski cvet jednom, cvetaće vam decenijama

Ova biljka najbolje uspeva na plodnom, blago kiselom zemljištu i dobro podnosi zimu. Prve godine nakon sadnje uklanjaju se pupoljci kako bi biljka razvila snažan koren, dok se u narednim godinama selektivno ostavljaju cvetovi za pun raskoš.

Boja cveta dodatno oblikuje njegovo značenje:

Ružičasti božuri simbolizuju romantičnu ljubav!

Beli i svetloružičasti izražavaju stidljivost ili izvinjenje!

Crveni predstavljaju čast, bogatstvo i poštovanje!

Zbog svog dubokog značenja, često se nalazi u svadbenim buketima i dekoracijama, a retko koje cveće ima toliko bogatu simboliku i tradiciju kao božur.

Zajecaronline/Informer/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!