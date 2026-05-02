PONOS I EMOCIJE! Stefan Usiljanin progovorio o novom projektu: “Energije su nam se poklopile”

Glumac i voditelj Stefan Usiljanin otvoreno je govorio o svom dugogodišnjem angažmanu u okviru Hype produkcije i Hype televizije.

–Srećan sam i ponosan što sam već godinama deo Hype produkcije – istakao je Usiljanin, ne krijući emocije.

Posebnu zahvalnost uputio je čelniku Hype imerije, Saši Mirkoviću :

–Zahvalan sam Saši Mirkoviću na ukazanom poverenju – rekao je.

Usiljanin je progovorio i o svom radu na seriji “Tate u drugom stanju”, koja već sada izaziva veliku pažnju javnosti, nagoveštavajući da publiku očekuju prava iznenađenja.

– Suzana je sjajna rediteljka, već smo sarađivali, energije su nam se poklopile – dodao je, govoreći o radu sa Suzanom Purković.

Osim toga, nije krio zadovoljstvo zbog uspeha sitkoma “Alapače”:

– Presrećan sam zbog uspeha “Alapača” – poručio je.

Sudeći po njegovim rečima, pred publikom je još jedan uzbudljiv period kada je reč o projektima Hype produkcije, a “Tate u drugom stanju” već sada obećava da će biti jedno od najgledanijih ostvarenja.

Zaječaronline/E.B./hypetv.rs

