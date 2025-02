Video Sa vozila u pokretu OTPAO TOČAK dok je PREDSEDNIK VUČIĆ bio u njemu! ISTRAGA U TOKU

Opasan incident dogodio se danas dok je predsednik Aleksandar Vučić službenim vozilom putovao ka Mokrinu.

Tragedija je umalo izbegnuta kada je vozilo, u kom je bio predsednik, čini se naletelo na određenu prepreku na putu. Nakon čega je došlo do zanošenja, a točak je otpao.

VIDEO Sa vozila u pokretu OTPAO TOČAK dok je PREDSEDNIK VUČIĆ bio u njemu! ISTRAGA U TOKU

Sa obzirom na činjenicu da je u vozilu bio predsednik države, važno je da se sprovede opsežna istraga o ovom opasnom incidentu.

Istraga je u toku.

Incident se dogodio na putu, dok je predsednik tokom obilaska Banata putovao sa jedne lokacije na drugu.



Uskoro opširnije informacije. Da ki će se predsednik oglasiti na ovu temu ili ne ostaje nam da saznamo…

View this post on Instagram A post shared by SRBIJA – SAD (@srbija.sad)

Pročitajte i:

Vučić: Duplirati sredstva za subvencije za opremu u poljoprivredi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Srednjobanatskom okrugu da bi subvencije za nabavku opreme poljoprivrednika trebalo da budu više nego duplirane. I to sa oko 22 miliona evra na najmanje 50 miliona.

“To što smo davali je dobro, ali nije dovoljno“, rekao je Vučić tokom posete porodici Slijepčević kod Melenaca.

On je istakao da subvencije iznose do 50 odsto od vrednosti opreme. Napomenuo je da za poljoprivrednike to nisu, ipak, mala sredstva pošto za zanavljanje mašina – traktora, kombajna i drugih treba dosta sredstava.

DETALJNIJE KLIKOM OVDE.

zajecaronline.com/M.A/N.A