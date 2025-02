Vučić: Duplirati sredstva za subvencije za opremu u poljoprivredi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom posete Srednjobanatskom okrugu da bi subvencije za nabavku opreme poljoprivrednika trebalo da budu više nego duplirane, sa oko 22 miliona evra na najmanje 50 miliona.

“To što smo davali je dobro, ali nije dovoljno“, rekao je Vučić tokom posete porodici Slijepčević kod Melenaca.

On je istakao da subvencije iznose do 50 odsto od vrednosti opreme. Napomenuo je da za poljoprivrednike to nisu, ipak, mala sredstva pošto za zanavljanje mašina – traktora, kombajna i drugih treba dosta sredstava.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović je rekla da je prošle godine za tu vrstu subvencija izdvojeno dve i po milijarde dinara bespovratnih sredstava ili oko 22 miliona evra.

Kao i da je bilo više od 3.000 zahteva a da su podsticaji obezbeđeni za oko 1.200 firmi.

Vučić je na to rekao da bi nam trebalo onda najmanje 50 miliona evra u subvencije, kako bi se više pomoglo poljoprivrednicima.

“Cilj je da pomognemo i svakom čoveku i u Zrenjaninu, u Kikindi. Ali i svakom čoveku i u Blacu i u Pečenjevcu i u svakom drugom mestu u Srbiji“, naglasio je Vučić.

Predsednik je rekao da bi u Zrenjaninu trebalo da se uradi fabrika vode i da će država subvencionisati taj projekat. Za to je potrebno oko dva miliona evra.

Vučić je rekao da će država pomoći i da se uradi fabrika pijaće vode u Melencima. Najavljena je i pomoć i za druge projekte, kao što je rekonstrukcija doma zdravlja.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.