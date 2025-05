VIDENOVIĆ RAZGOVARAO SA GRAĐANIMA ZAJEČARA ISPRED ŠTANDA STRANKE!

Vladimir Videnović, kandidat za gradonačlenika grada Zaječara , sa liste “Ne damo Srbiju-Aeksandar Vučić”, razgovarao je danas sa građanima ispred štanda stranke.

Kako je rekao, cilj je da se građanima Zaječara, predstavi koliko se grad razvija.

“Poslednjih godinu dana grad liči na ozbiljno gradilište i to se vidi. Osnovni cilj naše priče je da sa tim ne stanemo tu gde smo. Nego da još jačim intezitetom i jačim snagama krenemo ka razvoju ovog grada. Da dođemo do toga da svi nivoi stanovnika budu zadovoljni. Od onih malih u vrtićima koji će imati maksimalne uslove od smeštaja i bezbednosti boravka, do naših najstarijih koji će imati adekvatnu pomoć koja će svakodnevno biti prisutna”, rekao je.

Osvrnuo se usput i na svoju profesiju – jer je doktor veterinarske medicine.

“Hoću da naglasim da je cilj svega da dođemo do svih nivoa ljudi. Jer je to meni nekako lično bino kao čoveku kojji ceo život komunicira sa ljudima i sa životinjama. Uglavnom su ljudi moji klijenti, a životinje pacijenti, tako da mi je svakodnevna obaveza da komuniciram sa ljudima, i toj komunikaciji se uvek dodatknemo neke teme pa mi je želja da radimo na takav način”, kaže Videnović i otkrio dalje planove.

“Mi ćemo i danas probati da uđemo u neke sfere. Razgovaraćemo sa ljudima iz sela i prigradskih naselja da vidimo šta ćemo pored ovih intezivnih radova koji su u toku. Šta ćemo još nadograditi. Živeo Zaječar, živela Srbija ,nadam se da ćemo se svi videti 8. juna i da ćemo svi glasati za listu broj 1 ‘Ne damo Srbiju – Aleksandar Vučić’,čiji sam ja nosilac”, naglasio je Videnović.

Zajecaronline.com N.B./V.M.

