VESNA ZMIJANAC POKORAVA REGION! Turneja godine kreće, objavljena prva tri grada, fanovi poludeli!

VESNA ZMIJANAC POKORAVA REGION!
Legendarna pevačica Vesna Zmijanac, koja godinama unazad nije bila aktivna na ovom nivou kada su koncerti u pitanju, odlučila je da se povodom svog velikog jubileja potpuno vrati na scenu i obraduje svoje brojne verne fanove širom bivše Jugoslavije.
Publika je godinama, pa i decenijama, sa nestrpljenjem čekala da Vesna Zmijanac ponovo zasija u punom sjaju, u velikim sportskim halama i arenama, a ona je sada odlučila da im tu želju i ispuni.
Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, koji je, prema rečima same Vesne Zmijanac, najzaslužniji za to što se ponovo odlučila na velike koncertne spektakle.
Pevačica je više puta isticala da joj je upravo Mirković vratio veru u velike nastupe. Takođe, da je uradio ono što godinama niko nije uspeo, ubedio je da ponovo stane pred publiku u najvećim dvoranama.
– Za sve je kriv Saša Mirković. On mi je predložio da radimo ove koncerte i pristala sam. Verujem mu bezuslovno i uspeh je jednostavno bio zagarantovan – iskreno je ispričala Vesna.
BANJALUKA, SKOPLJE I SARAJEVO
Inače, folkerka na spisku za predstojeću regionalnu turneju ima preko 20 gradova. Iako se detaljan raspored i datumi drže u strogoj tajnosti, za sada je zvanično potvrđeno da će Vesna pevati u Banjaluci, Skoplju i Sarajevu, gde već sada vlada nezapamćeno interesovanje i medijska eufroija za njene nastupe.
Podsećanja radi, Vesna je nedavno napravila pravi estradni zemljotres u srpskoj prestonici, gde je tri večeri zaredom do poslednjeg mesta punila najveću dvoranu na Balkanu.
Ti koncerti u Beogradskoj areni ostaće upamćeni ne samo po njenim vanvremenskim hitovima i emotivnoj interpretaciji. Već i po neverovatnim gostima koji su sa njom delili scenu i dali poseban pečat celom spektaklu.
SPECIJALNI GOSTI NA TRI SPEKTAKULARNA KONCERTA
Pred beogradskom publikom zapevale su same muzičke gromade domaće i regionalne scene.
Vesnini gosti tokom ove tri nezaboravne noći bili su Mira Škorić, Miroslav Ilić i Aca Lukas, dok je pravo usijanje i opšte oduševljenje u publici izazvalo pojavljivanje bosanskohercegovačkog čarobnjaka, Dina Merlina. Njih dvoje su pred prepunom Arenom izveli svoje legendarne duete, što je atmosferu dovelo do vrhunca. Nakon ovakvog trijumfa u Beogradu, nema sumnje da će predstojeća regionalna turneja biti kruna njene uspešne i višedecenijske karijere.
Zajecaronline/J.V.
