VESNA ZMIJANAC POKORAVA REGION! Turneja godine kreće, objavljena prva tri grada, fanovi poludeli!

VESNA ZMIJANAC POKORAVA REGION!

Legendarna pevačica Vesna Zmijanac, koja godinama unazad nije bila aktivna na ovom nivou kada su koncerti u pitanju, odlučila je da se povodom svog velikog jubileja potpuno vrati na scenu i obraduje svoje brojne verne fanove širom bivše Jugoslavije.

Publika je godinama, pa i decenijama, sa nestrpljenjem čekala da Vesna Zmijanac ponovo zasija u punom sjaju, u velikim sportskim halama i arenama, a ona je sada odlučila da im tu želju i ispuni.

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, koji je, prema rečima same Vesne Zmijanac, najzaslužniji za to što se ponovo odlučila na velike koncertne spektakle.

Pevačica je više puta isticala da joj je upravo Mirković vratio veru u velike nastupe. Takođe, da je uradio ono što godinama niko nije uspeo, ubedio je da ponovo stane pred publiku u najvećim dvoranama.

– Za sve je kriv Saša Mirković. On mi je predložio da radimo ove koncerte i pristala sam. Verujem mu bezuslovno i uspeh je jednostavno bio zagarantovan – iskreno je ispričala Vesna.

BANJALUKA, SKOPLJE I SARAJEVO

Inače, folkerka na spisku za predstojeću regionalnu turneju ima preko 20 gradova. Iako se detaljan raspored i datumi drže u strogoj tajnosti, za sada je zvanično potvrđeno da će Vesna pevati u Banjaluci, Skoplju i Sarajevu, gde već sada vlada nezapamćeno interesovanje i medijska eufroija za njene nastupe. Organizatori najavljuju vrhunsku audio i video-produkciju, kako bi publika u svim centrima regiona dobila isti doživljaj kao i ona u Beogradu.