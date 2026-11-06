Vesna Mališić: Raspad Vučićeve imperije

Glavna i odgovorna urednica nedeljnika Radar Vesna Mališić u svom najnovijem uvodniku pod naslovom „Raspad Vučićeve imperije“.

Mališićeva analizira posledice izbornog poraza liste Aleksandra Vučića na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra 2026. godine.

Prema konačnim rezultatima Republičke izborne komisije, lista „Studenti pobeđuju“ osvojila je oko 2,35 miliona glasova i 140 mandata.

Sa druge strane, lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobila oko 1,73 miliona glasova i 103 mandata. Vučić je još u izbornoj noći priznao poraz.

Mališić piše da je Vučić bio uveren u pobedu, što pokazuje i to što su „dužnici režima poraz dočekali nespremni.

Što bi se reklo, u kućnim papučama“. Kad su se „svi zajedno kao grogirani bokser osvestili, voda je već ušla u njihovo dvorište“.

Najveći broj njih je sada „zatečen, u mišolovci. Zakasnili su da pobegnu, da se na vreme sklone i da sakriju prljave tragove a da novac prebace na sigurno“.

Vesna Mališić: Raspad Vučićeve imperije

Razmere panike poraženog režima mogle su se nagovestiti „zbunjenošću novinarskih vedeta koje su nestale posle izborne noći, brzopletim i trapavim iznošenjem crnih kesa za đubre punih dokumentacije o finansijskim i drugim zloupotrebama ili svetlima koja su noćima gorela u institucijama u pokušaju da se sakrije što je moguće sakriti i spasi što je moguće spasiti“.

– I to je bilo samo ono što je očigledno u prvim danima raspada i kad je započeo proces velikog obrušavanja koji će sasvim sigurno razotkriti mrežu upletenosti, zloupotreba i kriminala – piše Mališić.

Podseća na iskustvo iz 2000. godine, kada su u noći između 5. i 6. oktobra uništavane baze privrednog kriminala i dokumentacija vezana za zločine i ubistva, uključujući slučajeve na Ibarskoj magistrali, Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića.

Mališić postavlja pitanje da li će nova vlast imati snage da odmeri gde počinje politička i moralna, a gde se završava krivična odgovornost bivšeg režima.

Spektar te odgovornosti, kako navodi, veoma je širok – od uništene demokratije i gaženja ljudskih prava, preko lažnih suđenja, masovnog prisluškivanja, nameštenih tendera i kriminalnih poslova, do političke zloupotrebe policije i vojske te socijalnog ambijenta mržnje i isključivosti.

Kao simboličan početak procesa pominje oduzimanje dozvole za rad Alta banci i hapšenje načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička.

Istovremeno ocenjuje kao „tragikomičan“ Vučićev pokušaj da iz studija Informera „kao sa Titanika pokušava da povrati entuzijazam gubitnika dok se njegova imperija raspada ubrzanije nego što je to bilo ko očekivao“.

Zaječaronline/Radar/M.M.

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