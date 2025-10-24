Veruje se da Sveta Petka jedno NE PRAŠTA– u ponedeljak ovo nikako ne bi trebalo da radite

Srpska pravoslavna crkva i vernici u ponedeljak, 27. oktobra obeležavaju praznik posvećen Svetoj Petki, za koju veruju da je zaštitnica žena.

Praznik se naziva Prepodobna mati Paraskeva, a poštuje se vekovima, a slave je i neki narodi koji ne pripadaju hrišćanskoj veri.

Prema narodnom verovanju ukoliko vam se Sveta Petka ukaže u snu, to može da znači dve stvari, ili ćete biti nagrađeni ili je to opomena i poziv da se promenite.

Narodna verovanja kažu da na dan praznika ne sme da se pere veš, da se šije, da se radi težak posao, a pogotovo to ne treba da rade žene.

Mnogi koji veruju u Svetu Petku, tvrde da se ona uvek odazove molitvama, posebno za zdravlje i sreću porodice. Ali, kad je neko jednom prizove u svoj dom, ona kasnije dolazi i nepozvana, kad god porodici preti neka nesreća. Javlja se i upozorava svoje vernike uglavnom kroz snove.

Svetu Petku, na njen dan, 27. oktobra mnogi prizivaju u pomoć, paleći tamjan i zalivajući slavski hleb crvenim vinom, pominjući u molitvama Petkovicu ili Pejčindan. Potom popiju vodu sakupljenu s izvora iz manastira posvećenih njoj. Ta se voda naziva adžijama.

Njome u ponoć treba ugasiti i sveću koja se taj dan, drži upaljena 24 sata. Sveća se čuva do sledeće slave jer ima svojstvo zaštitnika.

Zajecaronline/srbijadanas/N.B.

