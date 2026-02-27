”VEOMA SAM ZABRINUT” Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zdravstveno stanje potpredsednika Vlade Srbije i predsednika SPS-a Ivice Dačića stabilno, ali da su se očekivale brže promene na bolje te da postoji bojazan da postoji još nešto što lekari ne vide.

“Da budem sasvim otvoren, iako je stanje stabilno, vrlo sam zabrinut za stanje Ivice Dačića”, rekao je Vučić u izjavi srpskim medijima u Astani gde boravi u zvaničnoj poseti na poziv predsednika Kazahstana Kasim-Žomart Tokajeva.

Vučić je naveo da je u stalnom kontaktu sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i preko njega sa pomoćnikom direktora Klinike za pulmologiju, gde je Dačić zbog teške upale pluća hospitalizovan pre dva dana, doktorom Spasojem Popevićem.

“Neću da smaram lekara direktno. Noćas ću čim sletim u Beograd, otići do bolnice, ali nema tu promena. Stanje je stabilno. S jedne strane to je dobro, ali smo očekivali brže bolje promene”, rekao je Vučić.

Kako je naveo, postoji bojazan da postoji još nešto što lekari ne vide.

“Još ne mogu da se ustanove sasvim razlozi. Plašimo se da ima još nešto što ne vidimo. Ja nisam lekar. To je sve što mogu da vam kažem. Hoću da vidim večeras da li se uopšte budio ili nije i kako to ide. Ali, da, veoma sam zabrinut”, naveo je Vučić.

Dodao je da se sve vreme moli Bogu da se Dačić oporavi.

“Svakako, situacija nije jednostavna”, naveo je Vučić.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

