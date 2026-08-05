Film “Odiseja” mogao bi da donese Siciliji više od 500 miliona dolara od turizma

Film “Odiseja” Kristofera Nolana pokazao se kao novi ekonomski pokretač za Siciliju i ostrvo Favinjana, pri čemu procene ukazuju na to da bi mogao dugoročno da donese više od 500 miliona dolara prihoda od turizma.

Favinjana, najveće od Egadskih ostrva kod zapadne obale Sicilije, koje je u filmu predstavljalo Itaku, Odisejev dom, beleži sve veće interesovanje turista i postalo je središte promotivnih turističkih kampanja nakon što je u maju prošle godine objavljen trejler za film, prenosi Varajeti.

Platforme za rezervaciju smeštaja, uključujući Airbnb, počele su da promovišu boravak na ostrvu kao polaznu tačku za posetioce koji žele da istraže lokacije koje su inspirisale film.

Časopis navodi reči predsednika Sicilijanske filmske komisije, Nikole Tarantina, koji predviđa značajan porast broja međunarodnih turista. Naročito onih iz Sjedinjenih Država, ističući da će očekivani uticaj nadmašiti onaj koji je imala serija “Beli lotos”. Čija je druga sezona snimana u Taormini 2022. godine.

“Odiseja” je najveća filmska produkcija Kristofera Nolana u pogledu budžeta, sa troškovima od oko 250 miliona dolara.

Film je sniman u sedam zemalja, uključujući Italiju, Grčku, Maroko, Ujedinjeno Kraljevstvo i Island. Nolan je odlučio da nekoliko najistaknutijih scena filma snimi u zamku Santa Katerina iz 15. veka. Koji se sa vrha istoimene planine nadvija nad Sredozemnim morem, kako bi dočarao palatu na Itaki.

Film “Odiseja” mogao bi da donese Siciliji više od 500 miliona dolara od turizma

Scene su snimane u uvalama i na plažama Favinjane i susednog ostrva Preveto, dok su farma svinja i pastirska kuća, “Eumej”, izgrađene posebno za potrebe filma.

Lokalni zvaničnici smatraju da je Nolanov izbor autentičnih lokacija za snimanje, umesto studija ili digitalnih okruženja, doneo ostrvu izuzetnu globalnu vidljivost. Ali i ponovo skrenuo pažnju na njegovo prirodno i kulturno nasleđe.

Tarantino je istakao da je Sicilija postala “pravi junak glavni lik” filma i da će Nolanova vizija urezati ove lokacije u svest miliona gledalaca širom sveta. Čime će se povećati njihova turistička i kulturna vrednost.

Procene koje je objavio italijanski list Republika, ukazuju na to da bi turizam povezan sa ovim filmom mogao da generiše oko 287 miliona dolara tokom naredne tri godine samo na Favinjani, a dugoročno i više od 500 miliona dolara.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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