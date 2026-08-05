Britanska princeza Jevgenija, nećaka britanskog kralja Čarlsa rodila ćerku

Britanska princeza Jevgenija rodila ćerku!
Britanska princeza Jevgenija, nećaka britanskog kralja Čarlsa VI, objavila je danas da je rodila svoje treće dete sa mužem Džekom Bruksbankom.
Jevgenija, mlađa ćerka kraljevog brata Endrua Mauntbatn-Vindzora i njegove bivše supruge Sare Ferguson, već ima dva sina, Avgusta, koji je rođen u februaru 2021. godine i Ernesta, rođenog u junu 2023. godine.
“Džek i ja smo toliko uzbuđeni što možemo da saopštimo da smo dobili bebu, devojčicu Bruksbank. Beskrajno smo zaljubljeni u našu devojčicu“, objavila je na Instagramu Jevgenija.
Povodom rođenja ćerke Jevgenije i Džeka Bruksbanka kraljevska porodica je u objavi na mreži X navela da su kralj i kraljica, kao i drugi članovi kraljevske porodice, “oduševljeni što su obavešteni o ovoj vesti”, prenosi Rojters.
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Jevgenija se 2018. godine udala za marketinškog rukovodioca Bruksbenka u zamku Vindzor, a njen status princeze, 12. u redu sukcesije na britanski presto, bio je pod lupom od kada je njen otac Endru Mauntbatn-Vindzor pao u nemilost zbog prijateljstva sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.
Endru Mauntbatn-Vindzor je uhapšen u februaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja i oduzete su mu sve titule, vila i svako javno učešće u aktivnostima kraljevske porodice, ali on negira bilo kakvu krivicu i izjavio je da žali zbog prijateljstva sa Epstinom.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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