Karavan bezbednosti saobraćaja u Sokobanji: Cilj veća bezbednost na putevima

Karavan bezbednosti saobraćaja u Sokobanji!
Preventivni projekat “Karavan bezbednosti saobraćaja”, čiji je cilj podizanje svesti građana o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i stradalih na putevima, održan je na Mermernom šetalištu u Sokobanji.
Posetioci su imali priliku da na simulatorima isprobaju efekte čeonog sudara i prevrtanja vozila. Dok je za roditelje organizovana praktična obuka o pravilnom montiranju dečijih auto-sedišta. Imajući u vidu da je zaštita najmlađih putnika pod direktnom odgovornošću odraslih.
Rukovodilac Odeljenja za odnose sa javnošću Puteva Srbije Ljerka Ibrović izjavila je da je bezbednost saobraćaja apsolutni imperativ tog preduzeća i istakla važnost zajedničkog delovanja svih nadležnih institucija.
“U sinergiji i zajedništvu sa MUP-om, Saobraćajnom policijom, Agencijom za bezbednost saobraćaja i ostalim partnerima, u roku od samo pet dana obišli smo Zlatibor i Sokobanju. Naš cilj je visok – da edukovanjem i deljenjem promotivnih sadržaja utičemo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i stradalih lica. Bitno je da nastavljamo dalje širom Srbije. A posebno edukujemo mlađe vozače, jer je i jedan izgubljen život previše”, poručila je Ibrović.
Karavan bezbednosti saobraćaja u Sokobanji!
Zamenik predsednika opštine Sokobanja i predsednik opštinskog Saveta za bezbednost u saobraćaju Vladimir Milovanović naglasio je opravdanost održavanja ove manifestacije u Sokobanji s obzirom na ogroman priliv vozila i turista.
“Ovaj Karavan bezbednosti je došao u pravom trenutku. Tokom prethodnih meseci i godina imali smo više saobraćajnih nesreća na teritoriji opština Sokobanja i Aleksinac, pri dolasku i odlasku turista. Ovo je odličan pokazatelj i prilika i za goste i za meštane Sokobanje da prisustvuju manifestaciji, uvere se u značaj bezbednosti i nauče kako da se zaštite u saobraćaju“, izjavio je Milovanović.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Dodaj komentar