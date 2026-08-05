Karavan bezbednosti saobraćaja u Sokobanji: Cilj veća bezbednost na putevima

Karavan bezbednosti saobraćaja u Sokobanji!

Preventivni projekat “Karavan bezbednosti saobraćaja”, čiji je cilj podizanje svesti građana o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i stradalih na putevima, održan je na Mermernom šetalištu u Sokobanji.

Posetioci su imali priliku da na simulatorima isprobaju efekte čeonog sudara i prevrtanja vozila. Dok je za roditelje organizovana praktična obuka o pravilnom montiranju dečijih auto-sedišta. Imajući u vidu da je zaštita najmlađih putnika pod direktnom odgovornošću odraslih.

Rukovodilac Odeljenja za odnose sa javnošću Puteva Srbije​ Ljerka Ibrović izjavila je da je bezbednost saobraćaja apsolutni imperativ tog preduzeća i istakla važnost zajedničkog delovanja svih nadležnih institucija.

“U sinergiji i zajedništvu sa MUP-om, Saobraćajnom policijom, Agencijom za bezbednost saobraćaja i ostalim partnerima, u roku od samo pet dana obišli smo Zlatibor i Sokobanju. Naš cilj je visok – da edukovanjem i deljenjem promotivnih sadržaja utičemo na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i stradalih lica. Bitno je da nastavljamo dalje širom Srbije. A posebno edukujemo mlađe vozače, jer je i jedan izgubljen život previše”, poručila je Ibrović.

Karavan bezbednosti saobraćaja u Sokobanji!

​Zamenik predsednika opštine Sokobanja i predsednik opštinskog Saveta za bezbednost u saobraćaju Vladimir Milovanović naglasio je opravdanost održavanja ove manifestacije u Sokobanji s obzirom na ogroman priliv vozila i turista.

“Ovaj Karavan bezbednosti je došao u pravom trenutku. Tokom prethodnih meseci i godina imali smo više saobraćajnih nesreća na teritoriji opština Sokobanja i Aleksinac, pri dolasku i odlasku turista. Ovo je odličan pokazatelj i prilika i za goste i za meštane Sokobanje da prisustvuju manifestaciji, uvere se u značaj bezbednosti i nauče kako da se zaštite u saobraćaju“, izjavio je Milovanović.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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