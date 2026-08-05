Teretni saobraćaj na Dunavu skoro obustavljen zbog niskog vodostaja

Rečni teretni saobraćaj na austrijskom delu Dunava je skoro u potpunosti obustavljen zbog izuzetno niskog vodostaja te reke, saopšteno je danas iz austrijskog Ministarstva za inovacije, mobilnost i infrastrukturu.

“Teretna plovidba praktično je prekinuta, dok je saobraćaj rečnih kruzera takođe značajno ograničen”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva.

Ministarstvo je upozorilo da je vodostaj na deonicama Dunava bez hidrotehničkih objekata oko 60 centimetara, što je ispod dugogodišnjeg proseka u periodima niskog vodostaja, u dolini Vahau u Donjoj Austriji. Plovni kanal trenutno je dubok oko dva metra, dok istočno od Beča dubina na plovnoj trasi iznosi oko 1,8 metara.

Trenutni period niskog vodostaja Dunava uporediv je sa prethodnim najznačajnijim godinama niskog vodostaja, 2003. i 2018. godinom koja je bila poslednja godina sa tako rekordno niskim vodostajem.

Teretni saobraćaj na Dunavu skoro obustavljen zbog niskog vodostaja

Obim transporta na austrijskom Dunavu opao je za 25,1 odsto, sa 9,6 miliona tona na 7,2 miliona tona, a ove godine se očekuje dalji pad obima transporta zbog niskog vodostaja.

“Iako nema zvaničnih zatvaranja, opterećenje plovnog puta teretnim brodovima trebalo bi da bude značajno smanjeno, a prelazak na železnički ili drumski transport bio bi u ovom trenutku ekonomičniji“, navodi se u saopštenju ministarstva za inovacije, mobilnost i infrastrukturu Austrije.

Sa slivnom površinom od približno 800.000 kvadratnih kilometara koja se proteže od Švarcvalda do Crnog mora, nizak vodostaj Dunava predstavlja evropski izazov.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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