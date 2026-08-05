Održan komemorativni skup u Mrkonjić Gradu povodom sećanja na stradale u Oluji

Održan komemorativni skup u Mrkonjić Gradu

U Mrkonjić Gradu sinoć je održan centralni komemorativni skup povodom Dana sećanja na sve stradale u hrvatskoj vojnoj akciji “Oluja”, koji su zajedno obeležili Srbija i Republika Srpska.

Obeležavanje hrvatsko-muslimanskog pogroma nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine održan je na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića. Na kome se okupio veliki broj građana. Glavna poruka bila je da se nijedna “Oluja” protiv srpskog naroda više nikada nigde neće ponoviti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi “Oluja”. I da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Vučić je ukazao da nije sve stradanje na ovim prostorima počelo “Olujom”. Pa podsetio da se Srbija od strane Hrvata optužuje da je bila agresor i da su Srbi agresori.

“Pa nisu Srbi rasturali zajedničku državu koja se tada nazivala Jugoslavija. To je bila jedina međunarodno priznata tvorevina, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Vi ste krenuli u rušenje međunarodno pravno priznatog subjekta. Vi ste izazivali te sukobe, a ne mi Srbi. A Srbi su samo želeli da sačuvaju tu i takvu državu i da ostanu na svojim ognjištima, i ništa više od toga“, rekao je Vučić.

Takođe, on je istakao da Srbija neće zaboraviti podršku Republike Srpske i istakao da će nastaviti da radi na jačanju odnosa sa Republikom Srpskom. Ocenjujući da je njeno rukovodstvo u ključnim trenucima bilo uz Srbiju. Ceremonija je počela parastosom koji je služio patrijarh srpski Porfirije. Koji je u besedi poručio da je obaveza svih da pamte mučenike i stradalnike iz srpskog roda. Kao i da sećanja na stradanja Srbe treba da upute jedne ka drugima kao braći i sestrama, kao jedinstvenom narodu.

Tokom 3. i 4. avgusta u Srbiji i Republici Srpskoj održan je niz komemorativnih skupova povodom 31. godišnjice stradanja i progona Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji “Oluja”. U Beogradu je godišnjica obeležena parastosom u Crkvi Svetog Marka. Nakon čega su predstavnici državnih institucija, udruženja izbeglih i prognanih, boračkih organizacija i građani položili vence kod spomenika u Tašmajdanskom parku posvećenog stradalim i prognanim Srbima. Slični pomeni, parastosi i polaganje venaca organizovani su i u više gradova i opština širom Srbije u skladu sa državnim programom obeležavanja Dana sećanja.

Održan komemorativni skup u Mrkonjić Gradu

Uoči centralne ceremonije, 3. avgusta u Banjaluci održana je komemorativna akademija “Da se ne zaboravi – marama plava”, u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas”.

Na platou ispred Hrama Hrista Spasitelja prethodno je otvorena izložba posvećena granatiranju izbegličkih kolona na Petrovačkoj cesti. I u Svodni pod nazivom “Da se ne zaboravi – granatiranje Hrvatske vojske na izbegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni”. U Republici Srpskoj je utorak, 4. avgust, proglašen Danom žalosti povodom obeležavanja 31 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja tokom koje je ubijeno više od 1.904 lica sprske nacionalnosti. A proterano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i severne Dalmacije.

Hrvatski napad na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu i proterivanje celokupnog srpskog stanovništva sa prostora koji su Srbi nastanjivali vekovima počeo je u zoru 4. avgusta 1995. godine. Prema podacima Dokumentaciono informacionog centra „Veritas“, u „Oluji“ je sa prostora Republike Srpske Krajine proterano više od 220.000 Srba. Dok ih je više od 1.900 ubijeno, pri čemu su počinjeni brojni zločini.

Bio je to najveći egzodus civila u Evropi posle Drugog svetskog rata.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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