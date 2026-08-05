U toku je gašenje požara koji je zahvatio Park prirode “Stara planina”

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je danas da su po dobijanju informacije o požaru koji je zahvatio Park prirode “Stara planina” sve nadležne službe hitno reagovale. U toku je gašenje požara.

Od ranih jutarnjih časova na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica i radnici “Srbijašuma”, koji su uspeli da okruže požar.

Požar je zahvatio nisko rastinje, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu dok vatrena stihija ne bude u potpunosti stavljena pod kontrolu.

Ministarstvo zaštite životne sredine pažljivo prati situaciju i blagovremeno će obaveštavati javnost o razvoju događaja i stanju na terenu, ističe se u saopštenju.

Zajecaronline/N.S.

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