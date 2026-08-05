Svetska nedelja dojenja: Ulaganje u budućnost kroz podršku dojenju

SVETSKA NEDELJA DOJENJA SVAKE GODINE OBELEŽAVA SE OD 1. DO 7. AVGUSTA U VIŠE OD 170 ZEMALJA

Obeležavanje Svetske nedelje dojenja ima za cilj da podseti koliko je dojenje važno, da to nije samo način ishrane, već i najznačajniji temelj zdravlja kako bebe, tako i majke.

Kampanja istovremeno treba da istakne brojne zdravstvene i društvene koristi dojenja, kao i da podstakne sprovođenje aktivnosti usmerenih na zaštitu, promociju i podršku dojenju.

Dr Bojana Stojanović, specijalista socijalne medicine, iz Zavoda za javno zdravlje “Timok” Zaječar, istakla je značaj majčinog mleka, pre svega zbog njegovog jedinstvenog sastava. Sadrži sve što je potrebno za pravilan rast i razvoj beba, štiti od mnogih infekcija i bolesti, smanjuje rizik od pojave alergija, podstiče razvoj inteligencije. Takođe, navodi da se preporučuje isključivo dojenje do navršenog šestog meseca odojčeta.

Iz Zavoda za javno zdravlje “Timok” Zaječar apeluju na sve trudnice i dojilje da se slobodno obrate stručnjacima, ako imaju bilo kakve nedoumice u vezi dojenja. Stručna podrška i pravovremeni saveti mogu pomoći u prevazilaženju izazova i doprineti uspešnom dojenju.

Svetska nedelja dojenja i ove godine ponovo skreće pažnju na važnost dostupne podrške svim porodicama.

Zajecaronline/N.S.

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